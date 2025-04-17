Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

CHP ile ilgili kayyum iddiasına soruşturma! Açıklamalar peş peşe geldi
Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken '3 T' çağrısı

Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken "3 T" çağrısı
Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

"CHP" iddiası başını yaktı! Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma

Geyve'de Yangın: Yatalak Kadın Mahalleli Tarafından Kurtarıldı

Geyve'de Yangın: Yatalak Kadın Mahalleli Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde soba bacasının tutuşması sonucu çıkan yangında, 82 yaşındaki yatalak kadın mahalleli tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri evdeki yangını kontrol altına aldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde soba bacasının tutuşması neticesinde iki katlı ahşap ve kerpiç evde yangın çıktı. Evde yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen 82 yaşındaki kadın, mahalleli tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.

Yangın, Epçeler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Özmen (82) ile oğlu Haluk Özmen'in yaşadığı iki katlı ahşap ve kerpiç evde soba bacasının tutuşması neticesinde yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini fark eden mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu esnada mahallede yaşayan vatandaşlar, evin içerisine girerek yatağa bağımlı olarak yaşayan Hatice Özmen'i kurtardı. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan, evden mahalle halkı tarafından çıkarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu ve yangın esnasında oğlunun ise işte olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.