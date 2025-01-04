Geyve'de Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobil ile çarpışmamak için manevra yapan ve dengesini kaybederek yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil ise yoldan çıkarak çalılık alana girdi.

Kaza, Geyve-Taraklı yolu üzeri Eşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yağışında etkisi ile kayganlaşan yolda, otomobil ve elektrikli bisiklet sürücüsü birbirlerine çarpmamak için manevra yaptı. Bu esnada dengesini kaybederek yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ise çalılık alana girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA