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Gevaş'ta şarampole yuvarlanan tırda 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Gevaş'ta şarampole yuvarlanan tırda 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Van'ın Gevaş ilçesinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Yuvaköy Mahallesi yakınlarında tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Yuvaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 13 ABF 306 plakalı Mercedes Axor marka tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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