Gesbey işçileri haksız işten çıkarmaları protesto etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gesbey Enerji Türbini Kule Üretim işçileri, haksız yere işten çıkarıldıklarını belirterek fabrika önünde basın açıklaması düzenledi.

Enerji Türbini Kule Üretim işçileri, mart ayında anayasal ve yasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldu. Sendika, yasanın gerektirdiği çoğunluğu sağladı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Mart 2024'te "sendikal yetki tespiti" belgesiyle işyerinde yetkili sendika olduğunu resmileştirdi. Yetki tespitinin ardından şirket yönetimi, 6 sendika üyesini işten çıkardı ve bu durum, fabrika önünde protesto edilmeye başlandı.

Yapılan basın açıklamasında, "Yetki tespitimizin iş yerine ulaşmasının ardından yönetim, 6 üyemizi hukuksuz bir şekilde işten çıkardı. Bunun üzerine, işten çıkarılan üyelerimizle fabrika önünde direnişe başladık. Gesbey işvereninin sendikal örgütlenmemizi ve üyelerimizin toplu sözleşme hakkına kavuşmasını engelleme çabaları yalnızca fesihlerle sınırlı kalmadı. İş yerinde sendikamızın gerekli üye çoğunluğunu fazlasıyla sağladığı bilinmesine rağmen işveren, yetkisiz mahkeme olan İstanbul Anadolu 4. İş Mahkemesi'nde dava açarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetki tespitine itiraz etti. Söz konusu yetki davası için Balıkesir mahkemeleri yetkiliyken, işveren davayı özellikle yetkili olmayan İstanbul mahkemesinde açarak yasal süreci kötü niyetli olarak uzatmaya çalıştı ve Bakanlıkça verilen yetkimizin kesinleşmesini zamana yaymaya çalıştı.

Gelinen süreçte, Yargıtay da yetkisizlik kararını onamış ve dosyamız yetkili mahkeme olan Balıkesir İş Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Balıkesir 2. İş Mahkemesi'nde 4 Aralık tarihinde ilk duruşmamız görülecektir. İşverenlerin yetki itirazları yoluyla sendikal hakların kullanılmasını geciktirme, bu süre zarfında işçilere dönük istifa baskısı ve hatta işten çıkarma uygulamaları ile sıkça karşılaşıyoruz. Gesbey işvereni, üyelerimizi yalnızca sendikaya üye oldukları için işten çıkararak suç işlemekle kalmıyor; işten çıkarılan üyelerimize ihtiyari arabuluculuk anlaşması imzalatmaya çalışarak başka bir suç daha işliyor.

Ülkemizde, işverenlerin işçilere işe iade davası açmalarını ve haklarını almalarını engellemek amacıyla, hak ettikleri tazminatları ödememek için baskı uyguladıklarına sıkça tanık oluyoruz. İşverenin çalışanıymış gibi davranan bazı arabulucular tarafından önceden hazırlanmış ihtiyari arabuluculuk anlaşmalarını işçilere zorla imzalatıyorlar. Bu uygulamalarla Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 158 sayılı sözleşmesi ve yasalarla korunan iş güvencesi hakkı fiilen işçilerin ellerinden alınmaktadır" denildi.

"Gesbey işvereninin de bu hukuk dışı uygulamaya başvurduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bugün burada Gesbey işvereninin, işverenin çalışanıymış gibi hareket eden arabulucularla birlikte yaptığı hukuksuzlukları ortaya koymak için toplandık" ifadeleri kullanılan açıklamada, "İşveren, sendikal nedenle iş sözleşmesini feshettiği üyelerimize, iradelerini yansıtmadığı halde, tazminatlarını ödememe baskısı ile ihtiyari arabuluculuk adı altında önceden hazırlanmış belgeleri imzalatmaya zorluyor. İş Kanunu'na göre ödemesi gereken tazminatları, işçilere ancak bu belgeleri imzalamak zorunda kaldıktan sonra ödüyor. İşçilerini ekmeğiyle terbiye etmeye çalışan yöneticileri bugün bir kez daha uyarıyoruz: Suç işliyorsunuz, bu suçu işlemekten derhal vazgeçin. Gesbey, Beyçelik Holding ve İspanyol GRI Renewable Industries ortaklığı ile kurulmuş olup, Türkiye'nin en yüksek kapasitede rüzgar türbin kule üretimi gerçekleştiren işletmesidir. Beyçelik Holding, işveren sendikası MESS'e üye olup, holding bünyesindeki diğer işletmelerde işçiler sendikalı olarak çalışmaktadır. Gesbey, dünya çapında önemli firmalara üretim yapmaktadır ve Avrupa'daki müşterilerinin çoğunda işçiler sendikalı olarak çalışmaktadır. Şirket yönetimi, işçilerin sendikalı çalışma iradesine saygı göstermeyerek yetki itirazları ve işten çıkarmalarla işçileri yıldırmaya çalışmaktadır. Gesbey işverenliğini, bu hukuksuzca girişimlerine bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Birleşik Metal-İş olarak, Gesbey'de yetkili sendika olduğumuzu hatırlatıyor, işçi çıkararak sendikadan kurtulmanın mümkün olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. İşçileri sendikadan koparma girişimlerine geçit vermeyeceğiz. Gesbey işverenliğini, işten atılan işçileri yeniden işe almaya ve sendikayla görüşmelere başlayarak çalışma barışını sağlamaya davet ediyoruz. Hukuksuzlukta ısrar edildiği takdirde, üyelerimizle birlikte fabrikanın önünden ayrılmayacak, atılan işçiler işe geri alınana ve sendika kabul edilene kadar mücadelemizi fabrikanın içinde ve dışında kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

Açıklamanın ardından işçiler, seslerini duyurmak için eylemlerini sürdüreceklerini belirterek tüm çalışanları dayanışmaya davet etti. - BALIKESİR