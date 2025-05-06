Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Germencik'te Hapis Cezalı Şahıs JASAT Ekiplerinin Operasyonu ile Yakalandı

Germencik'te Hapis Cezalı Şahıs JASAT Ekiplerinin Operasyonu ile Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. A.K. hakkında uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık gibi suçlar bulunuyor ve 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı bildirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışmada; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, 3 dosyadan kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.K. isimli şüpheli şahıs gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.