Geri gelen gelen hafif ticari araç yaşlı adama böyle çarptı 3. Sayfa Haberleri Geri gelen gelen hafif ticari araç yaşlı adama böyle çarptı Bolu'da yolun karşısına geçtiği sırada geri gelen hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Geri gelen gelen hafif ticari araç yaşlı adama böyle çarptı BOLU - Bolu'da yolun karşısına geçtiği sırada geri gelen hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza anı, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, saat 10.45 sıralarında Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 81 ACK 069 plakalı hafif ticari araç geri geldiği sırada, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan Mehmet Akdağ'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı adamı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Akdağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısında geçen Mehmet Akdağ'ın hafif ticari aracın çarpması neticesinde yere düşmesi ve vatandaşların panik halinde olay yerine gelmesi yer aldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem Tragger Akdağ Bolu 3. Sayfa Haberler

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