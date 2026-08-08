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Aydın'da Geri Dönüşüm Kutusunda Kaynak Kıvılcımı Yangına Yol Açtı

Aydın'da Geri Dönüşüm Kutusunda Kaynak Kıvılcımı Yangına Yol Açtı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde geri dönüşüm kutusuna kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar kartonları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangına çevredeki market çalışanları ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri dönüşüm kutusuna kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın kartonları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan geri dönüşüm kutusuna kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar kartonların üzerine geldi. Kartonların alev almasıyla yangın kısa sürede büyürken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Yangını fark eden yakındaki süpermarket çalışanları, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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