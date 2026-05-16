Gerger'de 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olduğu değerlendirilen 5 kilogram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan S.B. ve H.B. isimli şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, ilçede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ADIYAMAN

