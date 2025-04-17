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Gercüş'te Otomobil Bina Girişine Çarpıp Kontrolden Çıktı

Gercüş'te Otomobil Bina Girişine Çarpıp Kontrolden Çıktı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın giriş katına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, olay anı kameralara yansıdı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde otomobil kontrolden çıkarak bir binanın giriş katına çarptı. Kazada araç sürücü yaralanırken, o anlar kameralara yansıdı.

Gercüş ilçesi Çukurçeşme Mahallesi'nde seyir halindeki 72 ABR 108 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir binanın giriş katına çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü M.S., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı, daha sonra Batman'a sevk edildi.

Kaza anı kameralara yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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