Mourinho'dan Arda Güler itirafı: Onun yaşadıklarını yaşayacak

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, İspanya'daki performansıyla dikkat çekerken Jose Mourinho'dan milli futbolcu hakkında açıklama geldi. Mourinho, Arda Güler'e yönelik değerlendirmesinde, " Arda Güler'e bayılıyorum" ifadelerini kullandı.

"ARDA BENCE MODRIC'İN YAŞADIKLARINI YAŞAYACAK"

Portekizli teknik direktör, Arda Güler'in ilerleyen yıllarda sahadaki rolünün değişebileceğini belirterek genç futbolcuyu Real Madrid'in efsane isimlerinden Luka Modric üzerinden değerlendirdi. Mourinho, Arda Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Arda bence Modric'in yaşadıklarını yaşayacak. 10 numara olarak hücumda başlayıp daha sonra 8 ve 6 numara olarak devam edecek. Oyunu anlama yeteneğiyle kariyerinin bu şekilde şekilleneceğini düşünüyorum."

MARCA'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

Arda Güler'in Real Madrid'deki performansı İspanyol basınının da dikkatini çekti. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, daha önce milli futbolcuyla ilgili bir değerlendirme yayımladı. Haberde, Arda Güler'in hazırlık döneminde Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olduğu vurgulanırken, milli futbolcunun Kylian Mbappe ile yakaladığı uyuma da dikkat çekildi.

GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI SAĞLADI

21 yaşındaki Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 karşılaşmaya çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 14 asist yaptı ve toplam 20 gole doğrudan katkı sağladı.

Kaynak: Haberler.com