Gercüş'te meyve sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Batman'ın Gercüş ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Gercüş'ün Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Batman'dan Mardin istikametine gitmekte olan meyve sebze yüklü kamyonet Yolağzı Mahallesi yakınlarında henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 49 AR 451 plakalı kamyonet tekerleğinin patlaması sonucunda bariyerlere çarparak devrildi, Karayolu adeta manav tezgahına döndü. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Mehmet Yalıç, Ali Ürün ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mardin Batman Gercüş 3. Sayfa Haberler

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