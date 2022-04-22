Gercüş'te Amerikalı turistleri soyan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

BATMAN (İHA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde Amerikalı turistlerin arabasının camını kıran ve eşyalarını çalan 2 kişi, Gercüş Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve Gercüş Jandarma Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı ekiplerince tespit edilerek yakaladı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Edinen bilgilere göre, Amerikalı turistler gezmek için geldikleri Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyü yakınlarında kamp yaptıkları esnada şoför mahallinde bulunan kapının kelebek camını kırıp eşyalar çalındı. Camının kırıldığını gören turistler, jandarma ekiplerine haber verdi. Hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen Gercüş Jandarma Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma neticesinde çalınan eşyalarla birlikte kıs kıvrak yakaladı. Şüpheliler R.D, ve F.D., Jandarma komutanlığında haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma tarafından bulunan 2 adet fotoğraf makinesi, 2 bin 25 lira para, 1 adet güneş gözlüğü,1 adet el feneri ve muhtelif takı malzemeleri Austın Ryan Lesher ve Jessıca Skye Graham isimli turistlere teslim edildi. Yabancı turistler, jandarma personeline çok teşekkür ettiği belirtildi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa