General Hospital'ın yıldızı Johnny Wactor, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
General Hospital dizisinin yıldız oyuncusu Johnny Wactor, Los Angeles'ta arabasından parça çalmaya çalışırken karşılaştığı hırsızlar tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
ABD'de büyük bir ilgiyle izlenen General Hospital dizisinin yıldız oyuncularından Johnny Wactor, yaşamını yitirdi.
Sabah saatlerinde arabasının yanına giden oyuncu, araçta parça çalmaya çalışan 3 maskeli hırsızla karşılaştı. Çıkan olayda oyuncu vuruldu. Apar topar hastaneye kaldırılan Wactor, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlar ise araca binerek kaçtı. Johhny Wactor, 2020-2022 arasında General Hospital dizisinin 164 bölümünde Brando Corbin karakterini oynamıştı. Oyuncunun vefatından sonra dizinin yayınlandığı ABC kanalının X hesabından yapılan paylaşımda "Bütün General Hospital ailesi Wactor'un zamansız gidişinden dolayı çok üzgün. Çok özel biriydi ve onunla çalışmak çok keyifliydi" ifadelerine yer verildi.