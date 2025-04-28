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Gene Hackman'ın otopsi sonucu belli oldu

Gene Hackman'ın otopsi sonucu belli oldu
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Oscar ödüllü efsane oyuncu Gene Hackman'ın ölüm nedeni belli oldu. Otopsi raporuna göre Hackman, uzun süredir mücadele ettiği kalp yetmezliği ve sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü yıldız, eşi Betsy Arakawa ile birlikte Santa Fe'deki evinde ölü bulunmuştu.

Oscar ödüllü Hollywood yıldızı Gene Hackman'ın ölüm nedeni, evinde ölü bulunmasından iki ay sonra resmî olarak açıklandı.

Gene Hackman'ın otopsi sonucu belli oldu

Ünlü oyuncu, 26 Şubat 2025 tarihinde New Mexico eyaletinin Santa Fe kentindeki malikanesinde, eşi Betsy Arakawa (65) ve köpeklerinden biriyle birlikte ölü olarak bulunmuştu. İddiaya göre, evde görevli bir bakıcı, pencereden içeri baktığında Arakawa'yı yerde hareketsiz yatarken görmüş ve yetkilileri bilgilendirmişti.

RAPOR AÇIKLANDI

New Mexico Adli Tıp Bürosu tarafından yayımlanan nihai otopsi raporuna göre, Hackman'ın ölümünde "konjestif kalp yetmezliği geçmişi" ve böbreklerinde "ileri derecede kronik hipertansif değişiklikler" etkili oldu. Fox News Digital'ın haberine göre, otopsi sonuçlarında ayrıca Hackman'ın beyninde Alzheimer hastalığı ile uyumlu nörodejeneratif belirtiler bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, kalbin sol karıncığı ve septum bölgesinde daha önce geçirilmiş ve geniş alana yayılmış kalp krizi izleri bulundu. Beyin incelemesi ise ileri evre Alzheimer hastalığı bulgularını ortaya koydu.

Otopsi bulguları, Hackman'ın ölümünden önce uzun süre aç kaldığına da işaret ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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