Genci sokak ortasında zombiye dönüştürerek zehirleyen şahıslar yakalandı

Hatay'da sokak ortasında uyuşturucu kullanarak kendinden geçen ve dona kalan şahsın görüntüleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, zehir taciri 2 şahsı yakaladı.

Kırıkhan ilçesi kent merkezinde uyuşturucu madde kullanarak kendinden geçen M.K. isimli şahıs, adeta dona kaldı. Filmlerde yer alan zombi karakterini andıran şahsın o anları vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen titiz ve kararlı çalışmalar neticesinde bir operasyon daha sonuçlandı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 28,45 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ilaç satışı yapıldığı esnada, suç üstü ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak; uyuşturucu kullanarak sokak ortasında kendinden geçen M.K. isimli şahsa TCK 191 kapsamında işlem yapılırken, polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan O.T. ve Y.T. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçu kapsamında işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

