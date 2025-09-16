Haberler

Gencecik kızlar saç başa kavga etti, çevredekiler film izler gibi seyretti

Gencecik kızlar saç başa kavga etti, çevredekiler film izler gibi seyretti
Gencecik kızlar saç başa kavga etti, çevredekiler film izler gibi seyretti
İzmir'in Konak ilçesinde iki genç kız, iddiaya göre erkek arkadaş meselesi yüzünden birbirine girdi. Saç başa kavga eden kızların görüntüleri sosyal medyada gündem olurken; çevredekilerin ayırmak yerine film izler gibi kavgayı seyretmesi tepki çekti.

İzmir Konak'ta iki genç kız, iddiaya göre erkek arkadaş meselesi yüzünden birbirine girdi. Çevredekiler ise ayırmak yerine film izler gibi kavgayı seyretti.

İzmir'de meydana gelen kavga sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, iki genç kız erkek arkadaş meselesi nedeniyle saç başa kavga etti.

FİLM İZLER GİBİ SEYRETTİLER

Saç başa kavga eden kızların görüntüleri sosyal medyada gündem olurken;çevredekilerin ayırmak yerine film izler gibi kavgayı seyretmesi tepki çekti.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Zor zamanlar güçlü insanlar üretir. Güçlü insanlar iyi zamanlar getirir. İyi zamanlar zayıf insanlar üretir. Zayıf insanlar zor zamanlar getirir.

Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Ok bunlar daha iyi günler, bu kızlardan korkulur en iyisi izlemek sende izle admin, ister film gibi izle ister maç gibi, sana kalmis

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
