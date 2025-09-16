Gencecik kızlar saç başa kavga etti, çevredekiler film izler gibi seyretti

İzmir Konak'ta iki genç kız, iddiaya göre erkek arkadaş meselesi yüzünden birbirine girdi. Çevredekiler ise ayırmak yerine film izler gibi kavgayı seyretti.

İzmir'de meydana gelen kavga sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, iki genç kız erkek arkadaş meselesi nedeniyle saç başa kavga etti.

FİLM İZLER GİBİ SEYRETTİLER

Saç başa kavga eden kızların görüntüleri sosyal medyada gündem olurken;çevredekilerin ayırmak yerine film izler gibi kavgayı seyretmesi tepki çekti.