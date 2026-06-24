Bingöl'de Orman Yangınına Erken Müdahale
Bingöl'ün Genç ilçesi Şehittepe köyünde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önledi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına büyümeden müdahale edildi.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesi Şehittepe köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı