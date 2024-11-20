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Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti

Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti
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Türk müziğinin genç seslerinden solist ve müzisyen Duygu Kiraz'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. Geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle yaşamını yitiren genç sanatçının acı haberini menajeri duyurdu. Film-San Vakfı da üyesi olan Kiraz için paylaşımda bulundu. Duygu Kiraz'ın cenazesi bugün Sultan Murat Camii'nden kaldırılacak.

Genç şarkıcı Duygu Kiraz hayatını kaybetti. Türk müziğinin genç seslerinden solist ve müzisyen Duygu Kiraz'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle hayata gözlerini yuman genç müzisyenin acı haberini menajerlik şirketi''Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu.'' sözleriyle duyurdu.

Film-San Vakfı'nın resmi hesabında yapılan bir paylaşımda"Film-San Vakfı Üyelerimizden Ses Sanatçısı Duygu Kiraz'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Duygu Kiraz'ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakiben Sultan Murat Camii'nden kaldırılacağı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Ezgi Taşlı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemin yıldız:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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