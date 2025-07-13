Genç Özel Harekat Polisi Aydoğan Sukuşu, Mersin'de Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybetti

Genç Özel Harekat Polisi Aydoğan Sukuşu, Mersin'de Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da görevli özel hareket polisi Aydoğan Sukuşu, izin için gittiği Mersin'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Sukuşu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Görev yaptığı Adana'dan izine geldiği memleketi Mersin'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden özel hareket polisi Aydoğan Sukuşu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç polisin naaşını mesai yaptığı özel harekat polisleri taşıdı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydoğan Sukuşu (31) idaresindeki 01 SM 058 plakalı otomobil, Erdemli istikametine seyir halindeyken önündeki bir araca çarptı. Yoldan çıkan otomobil, otelin tabelasına çarparak şarampole indi. Kayaya çarpan aracın motor kısmı dağılırken, çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Sukuşu'nun Adana İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Özel Harekat Şubesi kadrosunda görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Genç polis memuru için bugün memleketi Erdemli ilçesindeki Türbe Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Mezarlığa meslektaşlarının omuzlarında getirilen Sukuşu için cenaze namazı kılındı. Törene İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, meslektaşları, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Namaz sonrasında genç polisin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?

"Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?"
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı

İddiaların ardından ekiplerden ilk adım geldi
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı

Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Hesap' kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler

Kadın turistleri pencereden atlayıp yerde tekmelediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.