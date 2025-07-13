Genç Özel Harekat Polisi Aydoğan Sukuşu, Mersin'de Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybetti

Görev yaptığı Adana'dan izine geldiği memleketi Mersin'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden özel hareket polisi Aydoğan Sukuşu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç polisin naaşını mesai yaptığı özel harekat polisleri taşıdı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aydoğan Sukuşu (31) idaresindeki 01 SM 058 plakalı otomobil, Erdemli istikametine seyir halindeyken önündeki bir araca çarptı. Yoldan çıkan otomobil, otelin tabelasına çarparak şarampole indi. Kayaya çarpan aracın motor kısmı dağılırken, çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Sukuşu'nun Adana İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Özel Harekat Şubesi kadrosunda görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Genç polis memuru için bugün memleketi Erdemli ilçesindeki Türbe Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Mezarlığa meslektaşlarının omuzlarında getirilen Sukuşu için cenaze namazı kılındı. Törene İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, meslektaşları, ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Namaz sonrasında genç polisin cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. - MERSİN