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Genç Mühendisin Ölümüne Neden Olan Feci Kaza Kamerada Görüntülendi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir tırın otomobile çarpması sonucu hayatını kaybeden genç mühendis Yusuf Batar'ın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç mühendisin öldüğü feci kaza kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde genç mühendisin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Salı günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen BMC marka tır, kavşaktan geçmeye çalışan Yusuf Batar'ın kullandığı 48 ASJ 109 plakalı Ford marka otomobile çarptı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada kontrolden çıkan tır devrilirken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Batar ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Batar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünü yeni bitirdiği öğrenilen genç mühendis, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Genç Mühendisin Ölümüne Neden Olan Feci Kaza Kamerada Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN - 3.Sayfa

Viranşehir Şanlıurfa Güvenlik 3-sayfa Sağlık Kaza

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