Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar

ABD'de tatil için bir otelde konaklayan iki genç kız, kaldıkları odada akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı. İddialara göre, gece saatlerinde hiç tanımadıkları yaşlı bir adam bir anda odalarına girdi. Şok geçiren genç kızlar, paniğe kapılarak hemen anne ve babalarına haber verdi.

YAKA PAÇA DIŞARI ATTI

Durumu öğrenen baba, hızla kızlarının odasına gittiğinde karşılaştığı manzara karşısında öfkesine hakim olamadı. Görüntülerde kızların odasında üzerini çıkarmaya çalışan adamı yakalayan baba, yaka paça dışarı attı.

OTEL YÖNETİMİ ELEŞTİRİLİYOR

Olay sonrası otel yönetiminin güvenlik açıkları eleştirilirken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı otelin sorumluluğunu sorgulayan paylaşımlar yaptı.