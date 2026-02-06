Haberler

Fırlayan lastiğin hayattan kopardığı Hilal'den geriye o satırlar kaldı

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Hilal Garaç'ın yıllar önce arkadaşına yazdığı mektup, yaşamın kırılganlığına dair duygusal mesajlar içeriyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, fırlayan stepnenin çarpması sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Hilal Garaç'ın, yıllar önce arkadaşı için kaleme aldığı mektup yürekleri dağladı.

İki gün önce D-650 kara yolunda H.İ.K. yönetimindeki 52 FU 725 plakalı kamyonet ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACN 280 plakalı kamyonet çarpışmış, çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birinden fırlayan stepne, o sırada kaldırımda yürüyen Hilal Garaç'a çarpmıştı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Genç kızın yıllar önce "Ece" isimli arkadaşına yazdığı mektup ortaya çıktı. Garaç'ın, yaşamın pamuk ipliğine bağlı olduğuna ve arkadaş sevgisine vurgu yaptığı mektubunda şu satırlar yer aldı:

"Ece, ben bu satırları yazarken biraz olsun ağlayacağım. Sen hep gül olur mu? Bir gün büyüyeceğiz. Seni bir daha görememekten o kadar çok korkuyorum ki bir bilsen. Yarına sağ olacak mıyız onu bile bilmiyoruz. Belki beni unutursun ama ben seni kalbimde taşıyacağım." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
