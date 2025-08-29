Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktor, İsrail askerlerini tedavi etmiş

Konya'nın Meram ilçesindeki bir hastanede skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor muayeneye gelen bir genç kızı geri çevirdi.

"TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM"

"Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktor, hasta seçme hakkının olduğunu savundu. Genç kız, "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sorarken, doktor ise, "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" yanıtını verdi.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç kız aldığı yanıt karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı doktor H.H.U. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL ASKERLERİNİ TEDAVİ ETMİŞ

Hipokrat Yemini'ne aykırı davranarak kıyafetini gerekçe gösterip hastasını muayene etmeyen doktorun, Mavi Marmara saldırısı sırasında yaralanan İsrail askerlerini ise tedavi ettiği ortaya çıktı.

"NİHAYETİNDE BİZ MÜSLÜMANIZ"

Doktorun, Anadolu'da Bugün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım götürmek için katıldığı Mavi Marmara gemisine yönelik İsrail saldırısında yaralanan askerleri tedavi ettiğini belirterek "Birden fazla İsrail askeri kavga ve boğuşma sırasında yaralanarak getirildi. Onların da tedavisini yaptık. Nihayetinde biz Müslümanız. Bir kişi yaralı olarak gelmişse, ona yapılması gerekeni, kendi kardeşlerimize yaptığımız gibi yaparız" dedi. Uysal'ın bu çelişkili tutumu sosyal medyada büyük tepki çekti.