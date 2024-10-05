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Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir

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Gözyaşları içerisinde video çeken ve intihar edeceğini söyleyen genç bir kadın, "Bunu arkamdan iki aile birbirine düşmesin diye yapıyorum. Sorumlusu ailemdir. 3 yıldır hastayım. Bana sahip çıkmadınız" ifadelerini kullandı.

Ailesi tarafından destek görmediğini ifade eden genç bir kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi. "Artık yolun sonuna geldik" diyerek söze başlayan kadın, 3 yıldır hasta olduğunu ve ailesinden destek göremediğini belirtti.

"NE OLUR BENİ BU KÖYE GÖMMEYİN"

Kısa sürede viral olan videonun son bölümlerinde ise kadının "Ne olur beni bu köye gömmeyin. Evlatlarıma sahip çıkın" dediği duyuluyor. Kadının videoyu çektikten sonra intihar edip etmediği ise bilinmiyor.

Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

ENSON:

İşinize gelmeyince ailenize suçu atın, Tik Tok tan başını kaldıramıyor sonra ailesi sorumlu oluyor….

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Emre null:

diyanet nerdesin senin görevin ne o kadar bakanlık nerde o kadar memur nerde o kadar öğretmen nerde sizler ne diye maas aliyorsunuz

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Sihirbazın Çırağı:

Cennete gider ve gittiği yerde hiç bir katma değer döndürmeden eziyet gibi vergiler alan devletler yoktur.

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yanıtYanıtla
ENSON:

Tik Tok çekerken hasta olmuyor musun… Önce Ailene itaat edeceksin

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yanıtYanıtla
Erol Balık:

kuzum.bende hastayım banada kimse bakmiyor ne yani intihar mı edelim bi git yaa

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