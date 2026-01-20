Antalya'da 3 aylık evli kadının ölümünde ağabey adalet istedi

Geçtiğimiz günlerde eşinin başından silahla vurulmuş halde hastaneye götürdüğü ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 24 yaşındaki genç kadının ağabeyi, kardeşinin olayının intihar olmadığını iddia ederken, ablası ise "Bana boşanmak istediğini, ama boşanırsa kendisini öldüreceğini söyledi" dedi.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde bir apartmanda önceki gece meydana gelen olayda, 3 ay önce dünya evine giren Helin K. (24), eşi İsmail K. ile birlikte misafirliğe gittiği babasının evinden döndükten sonra eşi ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Genç çiftin kavga sesini duyan ve kontrol etmek için kapıya gelen komşuları daire içerisinden bir el silah sesi duymuş, ardından kapıyı açan İsmail K. eşinin hayatına son vermek istediğini belirterek kucağında bulunan Helin K.'yı kendi imkanları ile Kepez Devlet Hastanesi'ne götürmüş, ancak 24 yaşındaki genç kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Eşi kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Olayın ardından İsmail K. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesinin adliyeye sevk edilerek, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"İntihar ettiğini düşünmüyorum"

Helin'in hayat dolu bir insan olduğunu ve intihar etmediğini düşündüğünü söyleyen ağabeyi Emrah Nama, "Asla intihar ettiğini düşünmüyorum. Neşe dolu bir insandı, daha 23 yaşındaydı. 23 sene boyunda ben Helin'in yüzünü astığını görmedim. Her ne olduysa evlendiği 3 aylık süre zarfı içerisinde çocuk intihar edebilecek bir seviyeye geliyor. Tabi buna intihar diyebileceksek. Ben intihar ettiğini düşünmüyorum, benim kardeşim gitti evliliği için kendisine kredi çekti. Düğününü kendisi yaptı, eşyalarını kendisi aldı. En sonunda olaydan 3 gün önce kendisine araba aldı. Onu da eşinin üzerine yaptı" dedi.

"Ailesi eşine silah hediye etti" iddiası

Helin'in eşinin evlenmeden önce ailesi ile arasının bozuk olduğunu ve kısa süre önce babasının İsmail K.'ya silah hediye ettiğini belirten ağabey Emrah Nama, "Aracı kendi üzerine almak istediği zaman eşi benim kardeşimi öldürdü. Ailesi her zaman için onu reddetti. Ne zaman evlendi ondan sonra ailesi ile can ciğer oldu her ne hikmetse. Birde kardeşim ayrılmak istiyor. Biz kardeşimizin intihar ettiğini düşünmüyoruz. Kardeşim için adli mercilere sesleniyorum, adalet istiyorum" ifadelerini kulandı.

Ablasına boşanmak istediğini söylemiş

Helin'in olaydan birkaç gün önce eşi ile birlikte Eskişehir'e geldiklerini ve kendisine boşanmak istediğini söylediğini beliren ablası İlkay Adıyaman ise, "Olaydan 3-4 gün önce Eskişehir'e benim yanıma geldiler. Biz beraber gittik, arabayı aldık. O süre zarfında Helin bana boşanmak istediğini, ama boşanırsa kendisini öldüreceğini söyledi. Benim kardeşim intihar edecek bir insan değildi" dedi. Helin'in bir diğer ablası Eylem Dereli ise kardeşinin intihar edecek bir yapıda olmadığını söyleyerek "Helin neşe dolu bir insandı, Helin öldürüldü, Helin'in gençliği, hayatı bizim kursağımızda kaldı" - ANTALYA