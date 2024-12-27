Genç kadına ahlaksız teklifte bulundu, yayını 5 bin kişinin izlediğini duyunca özür diledi

Genç bir kadının yayınına katılıp çirkin teklifte bulunan şahıs, yayını 5000 kişinin izlediğini duyunca özür diledi. Şahsın pişkin tavırları büyük yankı uyandırırken görüntünün altına "Kızı yaşındaki bir kadına bunu nasıl yapabiliyor aklım almıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.