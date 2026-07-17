Gemlik'te zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, orman yangın söndürme ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Gemlik'in Kurtuluş Mahallesi'nde zeytinlik alanda çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önleyerek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.
Ekiplerin, yeniden alevlenme riskine karşı yanan alandaki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA