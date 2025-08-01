Gemlik'te Yargı Süreçleri ve Güvenlik Çalışmaları Hız Kazanıyor

Gemlik'te Yargı Süreçleri ve Güvenlik Çalışmaları Hız Kazanıyor
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Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025'in ilk yedi ayında yürütülen adli işlemleri açıkladı. Yeni ağır ceza mahkemesi ve cezaevi yatırımları ile yargı sisteminin güçlenmesi hedefleniyor. Adli süreçlerin hızlanması ve güvenlik çalışmalarının artması sağlanmakta.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025'in ilk yedi ayına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan bilgilere göre, bu süreçte 6 bin 624 dosyada adli işlem yapıldı. Aynı dönemde 6 bin 419 dosya karara bağlanarak gelen dosyaların yüzde 96,9'u sonuçlandırıldı.

Yeni kurulan Gemlik Ağır Ceza Mahkemesi ve Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanlığı 1 Eylül'de faaliyete geçiriliyor.

Gemlik'te yargı sistemini güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, fiziki ve hukuki altyapısı tamamlanan Gemlik 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1 Eylül'de hizmete gireceği açıklandı. Öte yandan, yapımı tamamlanmak üzere olan adliye lojmanlarının da iki ay içinde kullanıma açılması planlanıyor.

Cezaevi kapasitesi artıyor

Yatırım programına alınan yeni bina ile birlikte Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun kapasitesi iki katına çıkacak.

Başsavcı : "Güvenlik güçleri koordineli çalışıyor"

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, ilçede yürütülen güvenlik çalışmalarında her geçen gün daha başarılı sonuçlar alındığını söyledi. Kocabey, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik yoğun bir şekilde çalışıldığını belirtti.

Uyuşturucu, alkollü araç kullanma ve ruhsatsız silaha geçit yok

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 7 ayda 160 kişi gözaltına alındı, 40 kişi tutuklandı. Aynı dönemde 82 kişi alkollü araç kullanmaktan, 35 kişi ise ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alınırken, bu kişilerden 4'ü tutuklandı.

Öte yandan, Gemlik Adliyesi'nin sunduğu bu veriler, ilçedeki güvenlik çalışmalarının yoğunluğunu ve yargı sisteminin işleyişini ortaya koyuyor. Yeni mahkemeler, lojmanlar ve cezaevi yatırımlarıyla birlikte, Gemlik ve Orhangazi'yi de içine alan bölgede adli hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde sunulması hedefleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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