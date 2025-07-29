Gemlik'te Trafik Denetimleri Artırıldı

Gemlik'te Trafik Denetimleri Artırıldı
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Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan araç trafiği nedeniyle Kumla-Armutlu yolunda radarlı trafik denetimlerine başladı. Hız ihlallerinin ve kazaların önüne geçmek amacıyla, riskli bölgelerde radar uygulamaları yoğunlaştırıldı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği tarafından araç trafiğini hızla arttığı Gemlik Kumla Armutlu yolunda radarlı denetime başladı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte sahil bölgelerine giden araç trafiğinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde yoğun olarak kullanılan Gemlik-Kumla-Armutlu yolu, hız ihlallerinin ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla radarlı denetim ağına alındı, riskli bölgelerde radar uygulaması yoğunlaştı. Trafik Denetleme Amirliği yetkilileri, özellikle kazaların sık yaşandığı virajlı ve dar bölgelerde hız kontrollerinin artırıldığını belirtti. Bu kapsamda: Gemlik Cumhuriyet Mahallesi çıkışı, Kumla ve Armutlu girişi, Tehlikeli virajların bulunduğu geçiş noktaları gibi stratejik alanlarda radar uygulaması başladı. Yetkililer, "Amacımız ceza kesmek değil, hızın yol açtığı kazaları ve can kayıplarını önlemektir. Özellikle yaz aylarında artan yoğunlukta, sürücülerden hız sınırlarına uymalarını, dikkatli ve duyarlı davranmalarını rica ediyoruz" dediler. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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