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Gemlik’te tır yangını

Gemlik’te tır yangını
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Can kaybı veya yaralanma olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yalova istikametine seyreden tırın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın büyük bölümünü saran alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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