Gemlik'te Tır Kazası: Üst Geçide Çarpan Tır Trafiği Kilitledi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki bir tırın damperinin açılması sonucu üst geçide çarpmasıyla trafik uzun süre tek şeritten ilerledi. Olayın ardından çekici yardımıyla tır kaldırıldı ve yol ulaşıma açıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki tırın damperi açılarak üst geçide çarptı. Kaza sonrası trafik tek şeritten ilerlerken, tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Edinlen bilgiye göre, Bursa-Gemlik yolunda seyir halinde olan 41 ARJ plakalı tırın damperi açılarak üst geçide çarptı. Kaza sebebiyle trafik uzun süre tek şeritten ilerledi. Çekici yardımıyla yoldan kaldırılan tırın arından yol normal olarak ulaşıma açıldı.
Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa