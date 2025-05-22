Gemlik'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı

Gemlik'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Gemlik'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada Ümit T. isimli bir kişi ağır yaralandı. Olay sonrası bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Gemlik'te silahlı kavga: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Balıkpazarı kordon bölgesinde çıkan silahlı kavga Ümit T. isimli şahıs vurularak yaralandı. Olayla ilgili bir kişi, suç aleti silahla polis ekipleri tarafından olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı. İlk müdahalesi polisler tarafından yapılan Ümit T., ambulansla Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - 3.Sayfa
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