2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yıllardır aranan 200 bin kişiyi yakaladık
Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar

TBMM'de tansiyon zirve yaptı: Eşekle tartışırsan haksız çıkarsın
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum

Gemlik'te Otobüs Durağına Terk Edilen Yavru Köpek Hayvanseverlerin Dikkatini Çekti

Gemlik'te Otobüs Durağına Terk Edilen Yavru Köpek Hayvanseverlerin Dikkatini Çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otobüs durağına bırakılan 3 aylık yavru köpek, hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Olay, hayvan hakları konusunda duyarlılığı yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, hayvanları sokağa terk etmenin yasal suç olduğunu vurguladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir otobüs durağına not ile birlikte 3 aylık yavru köpek bırakıldı. Yavru köpek, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği'ne teslim edildi.

Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde durağın yanında yiyecek dolu bir poşet ve beyaz tüylü bir yavru köpek gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bırakılan not, köpeğin kasıtlı olarak oraya bırakıldığını ortaya koyarken, bu olay hayvan hakları konusunda duyarlılığı bir kez daha gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği, yavru köpeğin güvenli bir yere alındığını ve sahiplendirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, "Hayvan sahiplenmek bir sorumluluktur. Terk edilmek hiçbir canlının akibeti olmamalı" ifadeleriyle bu tür olayların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Hayvanları sokağa bırakmanın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre suç olduğunu hatırlatan uzmanlar, bu tür vakalarla ilgili yasal işlem yapılabileceğini belirtti. "Bir hayvanı sokağa terk etmek, onun açlık, susuzluk ve hastalık riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu sorumluluktan kaçan kişiler, kanunen cezalandırılabilir" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay sonrası hayvanseverler, terk edilen köpeklerin barınaklara veya güvenli alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, hayvan sahiplenmek isteyenleri bilinçli hareket etmeye davet etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kızılcık Şerbeti'nde tepki çeken sahne
img

TBMM'de tansiyon zirve yaptı: Eşekle tartışırsan haksız çıkarsın
img

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek

32 il için kar yağışı uyarı geldi! 12'sinde kuvvetli görülecek
Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde verdiği karar ülkeyi karıştırdı

Şampiyonlar Ligi'nde verdiği karar ülkeyi karıştırdı
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Muhalefetin 'Zahide Yetiş' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor

Zahide Yetiş'e muhalefet de AK Partili Zengin de isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.