Gemlik'te kaybolan kadının cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın cesedi bir zeytinlikte bulundu. Alan'ın 1 yıl önce terk ettiği eşiyle kaçarak evlendiği ve son olarak sevgilisi olduğu iddia edilen biriyle görüştüğü belirlendi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olarak aranan, dün bir zeytinlikte ağaca asılı cesedi bulunan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'ın (22), 1 yıl önce terk ettiği eşiyle 16 yaşında kaçarak evlendiği belirtildi. Cesedi çürüyen kadının son olarak telefondan sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan A. (30) ile görüştüğü belirlendi. Daha önce gözaltına alınan Doğan A.'nın ise ifadesinde, "Çocukları bana bıraktı" dediği öğrenildi.

Osmangazi ilçesinde oturan Nevrigül Alan, 1 yıl önce evi terk edip 6 yaşındaki oğlu S.E.A.'yı da yanına alarak İznik'te oturan ailesinin yanına gitti. Nevrigül Alan'ın 3 yaşındaki oğlu B.A. ise babası R.A.'da (29) kaldı. Gemlik'te yaşayan dedesi İbrahim T.'yi (68) ziyaret ettikten sonra küçük oğlunu görmek için eşi R.A.'nın evine gideceğini söyleyen Nevrigül Alan'dan, 3 Eylül'den sonra haber alınamadı. Ekipler, kadını bulmak için çalışma başlatırken, ailesi de kayıp kızlarının bulunması için bir televizyon programına çıktı.

CESEDİN ÇÜRÜDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

45 gündür arama çalışmaları sürerken, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki bir zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, ağaca asılı haldeki cesedin Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirledi. Alan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Nevrigül Alan'ın cesedinin çürüdüğü, çantası ile cep telefonunun olay yerinden uzak yerlerde bulunduğu belirtildi. Olay yerinde ayrıca başka bir cep telefonu bulundu.

KAÇARAK EVLENMİŞ

Nevrigül Alan'ın, eşiyle 6 yıl önce 16 yaşında kaçarak evlendiği ve şiddetli geçimsizlik yaşayınca da terk ettiği belirtildi.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevresinde 'Şirin' olarak bilinen Nevrigül Alan'ın telefonda en son Doğan A. ile konuştuğu belirlendi. Nevrigül Alan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Doğan A.'nın kayıp ihbarı sonrası daha önce gözaltına alındığı bildirildi. Serbest bırakılan Doğan A.'nın ifadesinde, 7 yıllık eşi Yasemin A.'ya (29), "Şirin, çocuklarını bana bıraktı" dediği öğrenildi.