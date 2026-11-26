Gemlik'te geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gemlik-Yalova yolu üzerindeki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılması beklenirken ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Gemlik'te Yalova yolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Gemlik-Yalova yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Yangın, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.