Üye Girişi
Haberler

Gemlik'te Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

Gemlik'te Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan yaklaşık 700 kişilik bir ekiple geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. 3 bin 100 kişi ve bin 650 araç kontrol edilirken, çok sayıda kişi genel bilgi toplama işlemine tabi tutuldu. 15 aranan şahıs yakalandı ve 6 ruhsatsız silah ile 195 fişek ele geçirildi.

Gemlik genelinde polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından ilçenin tamamında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Gündüz ve gece etaplarında iki ayrı çalışma ile yapılan uygulamalarda, ilçenin tüm giriş çıkışları, mahalle ve araziler, yazlık Gemsaz, Kumsaz, Kurşunlu ve Kumla ile limanlar bölgesinin tamamında uygulamalar yapıldı.

Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinden oluşan asayiş, trafik, terör ve güvenlik birimleri başta olmak üzere yaklaşık 700 kişilik ekiple gerçekleştirilen uygulamalarda çok sayıda kişi genel bilgi toplama işlemine tabi tutuldu.

Yapılan uygulamalarda, 3 bin 100 kişi ve bin 650 araç kontrolü sağlanarak, 78 araca trafik eksiklikleri nedeniyle toplamda 628 bin lira idari para cezası uygulandı. 9 araç trafikten men edilerek,

7 sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası 19 yıl 2 Ay 20 gün olan Ş.Ç. de dahil olmak üzere 15 aranan şahıs ve 6 adet ruhsatsız silah ile 195 fişek ele geçirildi. Jandarma bölgesinde de aranan 5 kişi gözaltına alınırken, 2 araç trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gemlik'in huzur ve güvenini sağlamak üzere çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu

 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Tutuklu belediye çalışanından çok konuşulacak savunma

Bebek katili belediye çalışanı! Hakim sıkıştırdı, dönen dolabı bir bir anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Direnç Tonusluoğlu kimdir? Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası yıl sonu faiz beklentisi kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 21 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI? 21 Kasım MB Kasım ayı faiz kararı ne olur? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? TCMB Kasım ayı faiz kararı açıklandı mı? 2024-BKUBTS sınav belgesi yayınlandı mı? BKUBTS sınavı ne zaman, giriş yerleri neresi? Meteoroloji'den lodos uyarısı! Lodos nerelerde görülür, ne zaman bitiyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 21 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 171. bölüm izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.