Gemlik'te Gemi Kazası: Limandan Çıkan Gemi Diğerine Çarptı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Roda Limanı'ndan çıkan bir gemi, başka bir gemiye çarparak yoluna devam etti. Kaza anı, vatandaş kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde limandan çıkan gemi, başka bir gemiye çarparak yoluna devam etti. O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.
Olay, Gemlik ilçesi Roda Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limandan hareket eden bir gemi, başka bir gemiye çarptı. Kaza anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansırken, kaza yapan gemi hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa