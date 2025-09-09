Haberler

Gemlik Serbest Bölge'de Yangın Çıktı, Can Kaybı Yok

Gemlik Serbest Bölge'de Yangın Çıktı, Can Kaybı Yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Serbest Bölge'de bir işletmenin yemekhanesinde çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Gemlik Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir işletmenin yemekhanesinde yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar hızla işletme dışına çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gürsel Tekin, protestolar sürerken CHP İl Başkanlığı binasına girdi

Gürsel Tekin binaya girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem

Ege Denizi'nde gece yarısı korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.