Gemlik Serbest Bölge'de Yangın Çıktı, Can Kaybı Yok
Gemlik Serbest Bölge'de bir işletmenin yemekhanesinde çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.
Gemlik Serbest Bölge'de faaliyet gösteren bir işletmenin yemekhanesinde yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar hızla işletme dışına çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA
