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Tartıştığı gelinini öldüren kayınpeder, cesedi yaktı

Tartıştığı gelinini öldüren kayınpeder, cesedi yaktı

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 72 yaşındaki Kamil Ö., tartıştığı gelinini tüfekle vurup cesedini yaktı. Olay sonrası kayıplara karışan kayınpeder, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı.

Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Kamil Ö. ile gelini Hatice Ö. (46) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evden çıkan gelin, evin yanında bulunan ahıra gitti.

CESEDİ YAKIP KAÇTI

Kayınpederi de av tüfeğiyle ahırda bulunan gelinine ateş açtı. Daha sonra Hatice Ö.'nün cesedini yakıp olay yerinden kaçtı. Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelinini öldürdü, cesedini yaktı

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Sağlık ekipleri tarafından Hatice Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Hatice Ö.'nün cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan cinayet zanlısı Kamil Ö. ise jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda kullandığı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seydikemer Jandarma Hatice Muğla 3. Sayfa Haberler

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