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Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti

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Çin'de damat, düğününde kendisini aldatan gelini ifşa etti. Kendisini aldatan gelini, düğün sırasında gelinin başka bir erkekle ilişkisini gösteren bir video oynatarak ifşa etti. Video, gelinin başka bir erkekle tutkulu anları gösteriyordu ve düğün salonu sessizliğe büründü. Gelinin ailesi alay konusu oldu ve düğün derhal iptal edildi.

Çin'de bir damat, düğününü fırsat bilerek özenle planladığı intikamını aldı ve kendisini aldatan gelini ifşa etti. Çin medyasının çeşitli haberlerine göre, damat bunu düğünde gelinin başka bir erkekle ilişkisini gösteren bir video oynatarak yaptı.

Video ilk olarak Çinli sosyal medya platformu Weibo'da yayılmış, ancak daha sonra platformdan kaldırılmıştı. Video silinmiş olsa da, ekran görüntüleri sosyal medyada dolaşmaya devam etti.

Damat, konuklar yerlerini aldığında sabırla bekledi ve videoyu perdede oynattı. Düğündeki herkes, ekranda gelini tutkuyla öpen kişinin damat değil başka biri olduğunu görünce şok oldu. Videonun çekim açısından anlaşıldığı kadarıyla, aldatan gelin ve üçüncü kişi yakalandıklarının farkında değildi.

Video gizlice bir otelde çekilmişti ve gelinin başka bir erkekle tutkulu anları görülüyordu. Düğün salonu sessizliğe büründü ve gelinin ailesi alay konusu oldu. Kızlarının günahlarının "bedelini" ödemek zorunda kalan ailenin durumunu hayal etmek bile zor.

Gelin, bu ifşanın ardından öfkelendi ve düğün derhal iptal edildi.

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıref:

kendi dinlerine göre d dini nikah yapmışsa evli sayılır illa belediye nikahına gerek varmı dini nikah yapınca aşna dişne normal

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Haber YorumlarıEjder:

O. bide öfkelenip, cekip gitmis KALT.AK

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

aynı videoyuısıtıp ısıtıp yayınlıyorlar

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