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Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında 2008 yılında kaybolan Mahir Ünlütaşkıran'ın kaybı işleniyor. Herkesin akıbetini merak ettiği Mahir'in annesi Safiye ise iki gündür stüdyoda yaptığı açıklamalar ile hem Müge Anlı'ya hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Mahir Ünlütaşkıran, 2008 yılında sırra kadem bastı. 17 yıldır kayıp olan Mahir'in eşi Çiğdem ise bu süreçte kayınbiraderi Umut ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin bir de çocukları dünyaya geldi. Doğan çocuk ise kayıplara karışan Mahir'in üzerine kayıt edildi. Yaşanan olaylar üzerine hala Kevser, Müge Anlı'ya başvurdu.

YAYINA BAĞLANDI

Kevser'in iddiaları üzerine kardeş Umut Ünlütaşkıran yayına bağlandı ve abisinin kaybı ile bir alakası olmadığını savundu. Umut ile yıllardır birlikte yaşayan gelin Çiğdem ise, Mahir ile anlaşmalı evlendiğini iddia etti.

Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

ANNESİ ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜYOR

Canlı yayında bildiklerini anlatan Kevser hanıma anne Safiye karşı çıktı. Rahatlığı ile gündem olan Safiye, oğlu Mahir'in öldüğünü düşünmediğini ve Suriye'ye kaçtığını hissettiğini belirtti. 17 yıldır oğlu Mahir'in kaybı ile ilgili hiçbir şikayette bile bulunmayan Safiye'nin eşinin ölümü de şüpheli bulundu.

MÜGE ANLI FENA PATLADI

Stüdyoda olan biteni izleyen Müge Anlı, en sonunda anneye patladı. Anlı, "Siz nasıl annesiniz oğlunuz 17 yıldır kayıp ve diğer oğlunuz kayıp olan oğlunuzun nikahlı eşiyle beraber yaşıyor ve üstelik ikinci çocuğu yapıyor. Ve siz bu kadar rahatken bir de hayatta olmayan eşinizi suçluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İLK KEZ BU KADAR AHLAKSIZLIK GÖRÜYORUM"

Bir hayli sinirlendiği gözlenen Müge Anlı, ekran başındaki izleyicileri de çileden çıkaran kadının sesini kıstırarak "İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum" dedi.

Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

sende bu ahlaksızlıkları milyonlara izlettiriyorsun.senin çok farkın yok....

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