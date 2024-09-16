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Gelibolu Yarımadası'nda 109 Yıllık Top Mermisi Bulundu

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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda, bir köylü tarafından 109 yıllık top mermisi bulundu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları kazılarda 18 top mermisi daha gün yüzüne çıkardı. 13 top mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Çanakkale Savaşları'nın gerçekleştiği tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir köylü tarafından 109 yıllık top mermisi bulundu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan incelemelerde 18 top mermisi gün yüzüne çıkarıldı. Ekiplerin imha edilmesi yönünde karar vermesi üzerine 13 top mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımdası'nda 109 yıllık top mermileri bulundu. Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyünde köpeği doğum yapan bir köylü yavruları almak için girdiği bölgede top mermilerini fark etti. Köylünün ihbarı üzerine bölgeye gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bağlı ekiplerin bölgede başlattığı kazı çalışmalarında 150 milimetre çapında 18 top mermisi bulundu. Ekiplerin imha edilmesi yönünde karar vermesi üzerine 13 top mermisi kontrollü şekilde patlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gelibolu Yarımadası Gelibolu Güvenlik 3-sayfa Güncel Dünya

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