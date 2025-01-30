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Gelibolu'da Trafik Denetiminde Yüklü Ceza Uygulandı

Gelibolu'da Trafik Denetiminde Yüklü Ceza Uygulandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde 242 araç ve motosiklet kontrol edildi, 138'ine işlem yapıldı ve toplamda 793 bin 999 TL ceza kesildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motosiklet ve araçlara yönelik yapılan sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz ehliyet, kask kullanımı, sigorta ve muayene denetimlerinde 242 araç ve motosiklet denetlendi. 138 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 12 motosiklet bağlandı. 793 bin 999 TL ceza kesildi.

Gelibolu Trafik Denetleme Büro Amirliği ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçenin giriş ve çıkış noktalarında motosiklet ve araçlar denetlendi. Ekipler, araç ve motosikletlerde sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz ehliyet, kask kullanımı, sigorta ve muayene denetimleri yaptı. Denetimlerde 242 araç ve motosiklet denetlendi. 138 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 12 motosiklet bağlandı. 793 bin 999 TL ceza kesildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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