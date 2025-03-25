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Gelibolu'da Mezarlık Kazısında Çanakkale Savaşlarından Kalma Top Mermisi Bulundu

Gelibolu'da Mezarlık Kazısında Çanakkale Savaşlarından Kalma Top Mermisi Bulundu
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir mezar kazısında bulunan patlamamış top mermisi, jandarma ve bomba imha uzmanları tarafından güvenli bir şekilde imha edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde mezarlık kazısı sırasında bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi imha edildi.

Gelibolu içesine bağlı Ocaklı Köyü'nde bir mezar kazısı çalışmasında patlamamış top mermisi bulundu. Köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede top mermisinin Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu tespit edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

İncelemenin ardından Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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