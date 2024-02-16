Gelibolu'da Bağ Evinde Zehirlenerek Ölen 2 Kişi

Gelibolu'da 2 kişi bağ evinde ölü bulundu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bağ evinde iddiaya göre piknik tüpünden çıkan gaz sonucu zehirlenen iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, Gelibolu ilçesine bağlı Kavaklıtepe Köyü Kocaahırlı mevkiinde meydana geldi. Bağ evinde kalan T.A. ve A.Ç. ölü bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği T.A. ve A.Ç'nin öldüğü tespit edildi. İddiaya T.A. ve A.Ç'nin piknik tüpünden çıkan gaz sonucu zehirlendiği ileri sürüldü.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.