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Gelibolu'da 10 milyon TL dolandıran 2 zanlı İzmir ve İstanbul'da tutuklandı

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Gelibolu'da 10 milyon TL dolandıran 2 zanlı İzmir ve İstanbul'da tutuklandı
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Gelibolu'da emniyet görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli, İzmir ve İstanbul'da yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtarak meydana vatandaşları 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli İzmir ve İstanbul illerinde yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince 28 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 12 bin 402 şahıs ve 2 bin 520 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 598 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda toplamda; 170 gram narkotik madde, 24 adet hap, 2 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edilen para, 2 adet tabanca ve 36 adet fişek ele geçirildi.

Vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı

Gelibolu ilçesinde kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları 10 milyon TL dolandıran 2 şüpheli İzmir ve İstanbul illerinde yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmen operasyonu

Çanakkale'den yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 47 kaçak göçmen yakalanarak gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda olaylarda kullanılan 5 araç, 128 bin 200 TL, 26 can yeleği, 16 can simidi ve 4 el hava pompası ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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