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Gediz'deki çocuk istismarı soruşturmasında serbest bırakılan 1 şüpheli daha tutuklandı

Gediz'deki çocuk istismarı soruşturmasında serbest bırakılan 1 şüpheli daha tutuklandı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik şantaj, tehdit ve cinsel istismar soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan İ.K., yeni delillerle tutuklandı. Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz ay 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik şantaj, tehdit ve cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli tıp ve kriminal incelemelerin tamamlanmasının ardından, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden İ.K., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydaki tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Gediz ilçesinde infiale neden olan cinsel istismar vakası, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve kararlı takibi sonucu geçtiğimiz ay aydınlatılmıştı. 14 yaşındaki mağdur çocuğa yönelik şantaj ve tehditle sürdürüldüğü belirlenen iğrenç olayın ardından emniyet güçleri geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. İlçe Emniyet Müdürü İlhan Sarıca'nın bizzat koordine ettiği hassas çalışmalar neticesinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilerek sürdürülen soruşturmada, olayla ilgili dijital materyaller ve imaj kayıtları incelemeye alınmıştı. Siber suçlar ve kriminal laboratuvardan beklenen imaj görüntülerinin kesin sonuç raporları adli makamlara ulaştı.

Elde edilen yeni deliller ve kriminal raporların ardından, daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden İ.K. isimli şahıs, savcılık talimatıyla emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar hakim karşısına çıkarılan İ.K., dosyadaki kuvvetli suç şüphesi ve deliller doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Böylece, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı 7'ye yükselirken, adli makamların olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının titizlikle devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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