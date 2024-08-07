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Geceleri babaannesinin odasından garip sesler geliyordu! Kamera yerleştirdi, gördüklerine inanamadı

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Rusya'da geceleri babaannesinin odasından garip sesler duyan kişi çareyi kamera yerleştirmekte buldu. Bir süre olan biteni bu şekilde takip eden şahıs, geceleri ışık kapandıktan sonra kameraya yansıyan tuhaflıkları görünce gözlerine inanamadı.

Rusya'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geceleri babaannesinin odasından gelen garip seslerin peşine düşen şahıs, çareyi odaya kamera yerleştirmekte buldu.

GARİP HAREKETLER SERGİLEDİ

Geceleri babaannesini yatağına yatırdıktan sonra kameranın karşısına geçerek olan biteni anlamaya çalışan şahıs, bir süre sonra gördüğü tuhaflıklara bir anlam veremedi. Görüntülerde yatağına yatırılan babaannenin herkes odasınael çekildikten sonra yatağından kalkarak garip hareketler sergilemeye başladığı görülüyor.

"BABAANNE GECELERİ CİN GİBİ"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına "Kadın direkt kliniğe yatırılmalı, başka türlü çözümü yok", "Otobüste yer bekleyen babaanneye bak", "Maşallah babaanne geceleri cin gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / İsmail Elal - 3.Sayfa

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Yorumlar (7)

Ercan cıftcı:

Kurgu güzel. geldi 100 bin takipçi.

33
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Vedat Zorba:

Gündüzleri babaanne, geceleri çaki

30
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pederpan:

ilgi çekmek için yapılmış.

10
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peder ozonyo:

Güzel tezgah.

7
0
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Köfteci Jardel:

Bunamış. Akli dengesini kaybetmiş.

1
0
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Cem Demirkaya:

daha iyi korku filmleri var

1
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Birşey demedimki:

Nene gece hayatına akmak istiyor bence.

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