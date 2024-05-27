Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.15'te Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları esnasında gecekonduya giren itfaiye ekipleri, yangın esnasında içeride olduğu belirlenen bir şahsın cansız bedenine ulaştı. 45 yaşındaki S.A.'nın cenazesi, cenaze aracıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA