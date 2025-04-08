Gece Yarısı Zillere Basan Adam Şaşkın Cevapla Karşılaştı

Gece yarısı zillere basıp evine gitmek için yardım istedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı

Evine gitmek istediğini söyleyen adama, balkondan 'ben nüfus müdürlüğü müyüm" dedi

Cevap sonrası oturup ağlayan ve başından yaralı olduğu öğrenilen adam, ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü

ISPARTA - Isparta'da gece yarısı bir kişi, bir apartmanın zillerine basarak evine gitmek için yardım istedi. Balkona çıkan vatandaş, "Ben senin evini nereden bileyim, ben nüfus müdürlüğü müyüm?" diye cevap verince, şaşkına dönen şahıs kaldırıma oturup ağlamaya başladı. Başından yaralı olduğu fark edilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece 03.00 sıralarında Isparta'nın Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi, apartmanın önündeki zillere basarak, kendisini eve götürmesi için vatandaşlardan yardım istedi. Zillerin sesini duyarak balkona çıkan bir vatandaş ise, yardım isteyen şahsa verdiği yanıtla hayrete düşürdü.

"Ben nüfus müdürlüğü müyüm?"

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, "Ben bu halde eve gidemeyeceğim, beni eve götür" diyerek yardım talebinde bulundu. Balkondaki vatandaş, "Ben senin evini nereden bileyim, ben nüfus müdürlüğü müyüm?" dedi. Yanıt karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan kişi, derin bir üzüntüyle yere oturup ağlamaya başladı. Olayın ardından, şahısın başından aldığı darbeyle yaralandığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise balkondaki vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.